Honor Magic 5 blisko. Powalczy z serią Samsung Galaxy S23

Honor Magic 5 to nowa seria smartfonów chińskiej marki. Telefony mają być konkurencją bezpośrednio dla linii Samsung Galaxy S23, co sugeruje oficjalny teaser. Na debiut trochę jednak poczekamy. Smartfony Honor Magic 5 zostaną zaprezentowane pod koniec przyszłego miesiąca w trakcie targów MWC 2023 w Barcelonie.

Honor Magic 5 to seria nowych flagowców marki, które powalczą o klientów z modelami Samsung Galaxy S23. Sugeruje to oficjalny teaser, który został udostępniony w sieci. Na nim została uchwycona czarna dziura. Poza tym umieszczono tu zdanie „wyjdź poza galaktykę, aby być świadkiem prawdziwej magii”.

O smartfonach Honor Magic 5 wiadomo obecnie niewiele. Będą to flagowe modele z konkretnymi podzespołami. W topowym telefonie spodziewajmy się nawet procesora Snapdragon 8 Gen 2 oraz aparatu fotograficznego, który może okazać się najlepszym w rankingu DxOMark Mobile. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem.

Premiera Honor Magic 5 po serii Samsung Galaxy S23

Smartfony Samsung Galaxy S23 zostaną zaprezentowane już 1 lutego. Nastąpi to w trakcie specjalnej konferencji Unpacked. Natomiast na serię Honor Magic 5 poczekamy sobie dłużej, bo do końcówki przyszłego miesiąca. Spodziewamy się, że oficjalna prezentacja nastąpi w trakcie barcelońskich targów MWC 2023. Odbędą się one w dniach 27 lutego – 2 marca.

