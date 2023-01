Samsung Galaxy S23 Ultra będzie drogi. Cena opcji 1 TB jest wysoka

Samsung Galaxy S23 Ultra to smartfon, którego premiera odbędzie się za kilkanaście dni. Cena telefonu w euro do tej pory pozostawała tajemnicą. Teraz doszło do przecieku i poznaliśmy dokładne kwoty, które będą obowiązywać na terenie Francji. Zobaczmy sobie, ile trzeba będzie zapłacić za nowego flagowca Koreańczyków.

Cena modelu Samsung Galaxy S23 Ultra w podstawowej konfiguracji sprzętowej została ustalona na poziomie 1419 euro, czyli w Polsce może to być 6699 zł. Wariant mający 512 GB miejsca na dane ma kosztować 1599 euro. To daje nam około 7530 zł. Tanio nie będzie, a robi się jeszcze drożej w przypadku opcji z 1 TB pamięci.

Cena modelu Samsung Galaxy S23 Ultra z 1 TB pamięci wysoka

Samsung Galaxy S23 Ultra w opcji z 1 GB miejsca na dane będzie drogi. Tutaj cena została ustalona na poziomie 1839 euro, czyli aż 8660 zł. Na podobne kwoty trzeba szykować się w Polsce. Pozostaje tylko wierzyć, że zestawy przedsprzedażowe będą oferowane z ciekawymi prezentami, co w jakimś stopniu zrekompensuje wysokie kwoty.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło