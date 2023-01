Samsung Galaxy A24 4G w benchmarku. Jest częściowa specyfikacja

Samsung Galaxy A24 4G to smartfon, którego premiera musi być blisko. Pewnie zobaczymy go na MWC 2023, a tymczasem telefon został dostrzeżony w benchmarku. Tam przy okazji została udostępniona częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy, co Samsung Galaxy A24 4G zaoferuje pod kątem wyposażenia.