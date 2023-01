Realme GT Neo 5 w Geekbench. Ma 16 GB pamięci RAM

Realme GT Neo 5 to smartfon, którego debiut jest blisko. Telefon został dostrzeżony w bazie benchmarku Geekbench i jest to najmocniejsza konfiguracja sprzętowa z 16 GB pamięci RAM. Wiemy też, że pod obudową jest procesor Snapdragon 8 Gen 1+. Specyfikacja techniczna modelu Realme GT Neo 5 jest już znana.

Realme GT Neo 5 to smartfon, którego premiera w ujęciu globalnym odbędzie się w trakcie barcelońskich targów MWC 2023. Tymczasem telefon został dostrzeżony w bazie benchmarku Geekbench. Jest to najmocniejsza konfiguracja sprzętowa telefonu. Zobaczmy sobie, co ma do zaoferowania pod kątem wyposażenia.

Realme GT Neo 5 testowany w Geekbench to najmocniejsza konfiguracja sprzętowa telefonu. Urządzenie ma procesor Snapdragon 8 Gen 1+. Chip wspomagany jest przez 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13. Oczywiście z autorską nakładką producenta.

O Realme GT Neo 5 wiadomo znacznie więcej. Smartfon ma 6,7-calowy ekran AMOLED. Telefon będzie wyróżniać się przede wszystkim najszybszym ładowaniem baterii na rynku z użyciem ładowarki o mocy aż 240 W. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Realme GT Neo 5 – specyfikacja techniczna

6,74-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2772 × 1240 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1+

8, 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4600 lub 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z nakładką producenta

