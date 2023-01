OnePlus Ace 2 blisko. Smartfon dostrzeżony na stronie

OnePlus Ace 2 to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Zwiastuje to dostrzeżenie takiej nazwy telefonu na jednej ze stron. To oznacza, że debiut musi być nieodległy i jest bardzo możliwe, że odbędzie się jeszcze w tym kwartale. Międzynarodowa edycja OnePlus Ace 2 trafi na rynek pod inną nazwą.

OnePlus Ace 2 to smartfon, którego premiera odbędzie się w niedługim czasie. Zdaje się to potwierdzać pojawienie się tego telefonu na jednej ze stron. Dokładnie pod taką nazwą, co widać na załączonym niżej zrzucie ekranowym. Zobaczmy sobie, co wiadomo o tym telefonie.

Smartfon OnePlus Ace 2 zadebiutuje w Chinach. Jednak na innych rynkach pojawi się pod inną nazwą. Jako model 11R 5G, o którym wiemy już naprawdę sporo. Specyfikacja techniczna tego telefonu oraz zdjęcia wyciekły do sieci jakiś czas temu.

OnePlus Ace 2 ma 6,7-calowy ekran AMOLED i procesor Snapdragon 8 Gen 1+. Następnie mamy baterię o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 100 W. Aparat fotograficzny jest potrójny i ma główny sensor z matrycą 50 MP. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

OnePlus Ace 2 / 11R 5G – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 2772 × 1240 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1+

od 8 do 16 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 12 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z nakładką OxygenOS

