Nokia C12 oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Nokia C12 to smartfon, który pojawił się w ofercie HMD Global. To niedrogie urządzenie, którego specyfikacja techniczna jest dosyć podstawowa. Telefon ma ekran HD+, procesor Unisoc SC9863A i pojedynczy aparat 8 MP. Cena modelu Nokia C12 jest jednak dzięki temu niska, bo smartfon kosztuje kilkaset zł.

Nokia C12 to kolejny smartfon HMD Global, którego premiera odbyła się bez większego rozgłosu. Cena została ustalona na poziomie 119 euro, czyli około 560 zł. Specyfikacja techniczna telefonu jest dosyć podstawowa. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania. Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne obudowy.

Nokia C12 ma 6,3-calowy ekran LCD o rozdzielczości HD+. Sercem smartfona jest procesor Unisoc 9863A1. Jest on wspomagany przez 2 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 64 GB miejsca. Bateria ma pojemność 3000 mAh i wspiera tylko ładowanie o mocy 5 W.

Ponadto smartfon Nokia C12 ma pojedynczy aparat fotograficzny z sensorem 8 MP. Natomiast przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 5 megapikseli. Całość waży 177,4 g i pracuje pod kontrolą Androida 12 Go. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Nokia C12 – specyfikacja techniczna

6,3-calowy ekran o rozdzielczości HD+

8-rdzeniowy procesor Unisoc 9863A1

2 GB pamięci operacyjnej RAM

64 GB miejsca na dane

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 8 MP

bateria o pojemności 3000 mAh

Wi-Fi b/g/n

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

modem 4G

dual SIM

złącze microUSB

177,4 g

Android 12 Go

