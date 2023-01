Samsung Galaxy S23 Ultra bez tajemnic. Wycieka pełna specyfikacja

Samsung Galaxy S23 Ultra to flagowiec, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Do sieci wyciekła pełna specyfikacja techniczna telefonu. Tak więc na jego temat wiadomo już naprawdę sporo. Tym samym Samsung Galaxy S23 Ultra przestał skrywać przed nami tajemnice. Zobaczmy, co zaoferuje wyposażenie telefonu.

Samsung Galaxy S23 Ultra to smartfon, który zbliża się wielkimi krokami. Telefon jest obecnie w ogniu przecieków. Co nie dziwi, bo jego premiera odbędzie się już 1 lutego. Tymczasem do sieci wyciekła w zasadzie pełna specyfikacja techniczna. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Smartfon Samsung Galaxy S23 Ultra ma 6,8-calowy ekran Dynamic AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1440 x 3088 pikseli. Następnie mamy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. SoC będzie wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Na dane przeznaczono 256, 512 GB lub 1 TB miejsca.

Bateria znajdująca się pod obudową modelu Samsung Galaxy S23 Ultra ma pojemność 5000 mAh. Wspiera ona ładowanie o mocy 45 W. Następnie mamy aparat fotograficzny z głównym sensorem ISOCELL HP2 200 MP. Pozostałe obiektywy połączono z matrycami 12, 10 i 10 MP. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z One UI 5.1. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy S23 Ultra – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości QHD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 12 MP do selfie

aparat fotograficzny 200 + 12 + 10 + 10 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z One UI 5.1

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło