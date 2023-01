OnePlus 11R 5G z ładowaniem 100 W. Potwierdza to certyfikat

OnePlus 11R 5G to nadchodzący smartfon marki. Telefon dostał kolejny certyfikat. Ten przy okazji potwierdza nam, że urządzenie zapewni szybkie ładowanie o mocy 100 W. Specyfikacja techniczna smartfona jest już znana, bo wyciekła do sieci wcześniej. Zobaczmy, co OnePlus 11R 5G zaoferuje pod kątem wyposażenia.