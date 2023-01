Xiaomi 13 Ultra coraz bliżej. Wycieka cena i częściowa specyfikacja

Xiaomi 13 Ultra to flagowiec, którego premiera jest coraz bliżej. Plotki mówią o tym, że debiut odbędzie się już w drugim kwartale 2023 r. Tymczasem do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna smartfona. Natomiast cena Xiaomi 13 Ultra względem poprzednika ma pozostać bez zmian, co cieszy.

Xiaomi 13 Ultra to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Tymczasem do sieci wyciekło całkiem sporo informacji o tym telefonie. To cena podstawowej wersji, częściowa specyfikacja techniczna oraz plotki związane z przybliżonym terminem debiutu. Zobaczmy sobie, czego się dowiadujemy.

Smartfon Xiaomi 13 Ultra ma rzekomo zadebiutować już w okolicy kwietnia. Dotyczy to jednak Chin. Premiera w Europie odbędzie się wtedy później. Pewnie najwcześniej w drugiej połowie przyszłego kwartału 2023 r., co warto mieć na uwadze. Co z ceną?

Cena Xiaomi 13 Ultra jak w przypadku poprzednika

Podstawowa cena Xiaomi 13 Ultra nie ma ulec zmianie względem poprzednika. Tak więc w Chinach spodziewajmy się kwot od 5999 juanów, czyli około 3840 zł. Oczywiście w Europie zapłacimy więcej. Specyfikacja techniczna w przypadku topowej konfiguracji sprzętowej ma objąć 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X oraz 512 GB miejsca na dane w postaci szybkich kości UFS 4.0. Natomiast aparat fotograficzny ma otrzymać unikalny obiektyw peryskopowy, który zapewni nowe możliwości z zakresu zoomu.

