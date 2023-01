Samsung Galaxy S23 Ultra otrzyma sensor ISOCELL HP2

Samsung Galaxy S23 Ultra to flagowiec, którego premiera jest bardzo blisko. Koreańczycy ogłosili dziś nowy sensor, którym jest ISOCELL HP2. To nowy czujnik z matrycą 200 MP o wielu możliwościach, który ma przenieść wymiar mobilnej fotografii do nowego wymiaru. Zobaczmy sobie, co to rozwiązanie ma do zaoferowania.

ISOCELL HP2 ma 200 mln pikseli o wielkości 0,6 μm, które umieszczono w formacie 1/1,3″. W przypadku słabszych warunków oświetleniowych sensor jest w stanie przechwytywać obrazy w jakości 50 lub 12,5 MP. Nagrywanie wideo odbywa się w maksymalnie 8K przy 30 klatkach na sekundę.

Samsung Galaxy S23 Ultra z ISOCELL HP2 w lutym

Sensor ISOCELL HP2 w pierwszej kolejności trafi do smartfona Samsung Galaxy S23 Ultra, który to zadebiutuje już na początku lutego. Z czasem technologia powinna znaleźć się także we flagowcach innych marek, którym to Koreańczycy użyczą jej na zasadzie licencji. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na zobaczenie tego rozwiązania w akcji.

