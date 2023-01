Oppo Reno 8T pozuje na renderach. Design smartfona jest ciekawy

Oppo Reno 8T to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Do sieci wyciekły rendery prasowe telefonu. Te ujawniają nam ciekawy design. Przede wszystkim z tyłu obudowy, gdzie producent zdecydował się na wykończenie przypominające skórę. Zobaczmy sobie, co Oppo Reno 8T ma do zaprezentowania.