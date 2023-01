One UI 5.1 blisko. Jest lista smartfonów Samsung Galaxy z aktualizacją

One UI 5.1 to większa aktualizacja, którą wkrótce zaczną dostawać wybrane modele z serii Samsung Galaxy. Które telefony załapią się na nowe uaktualnienie? W sieci pojawiła się lista smartfonów zgodnych z tą wersją oprogramowania. Zobaczmy sobie, które Samsungi otrzymają One UI 5.1, które zostanie wprowadzone w lutym.

One UI 5.1 to aktualizacja nakładki firmy Samsung, która zadebiutuje w lutym. Wiemy, że trafi także na starsze telefony z serii Galaxy, jak na przykład modele z rodziny S20. Tymczasem w sieci pojawiła się lista smartfonów, które mają dostać to uaktualnienie. Rąbka tajemnicy w tej sprawie uchylił sam producent. Rzućmy sobie na to okiem.

Lista smartfonów Samsung Galaxy z aktualizacją do One UI 5.1

seria Samsung Galaxy S22

seria Samsung Galaxy S21

seria Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Flip

Wspomniana lista smartfonów Koreańczyków z aktualizacją do One UI 5.1 została znaleziona w wykazie zmian uaktualnienia dla smartwatchy Galaxy Watch 5. Oczywiście nie jest ona kompletna, bo obejmuje tylko flagowce. Z pewnością oprogramowanie trafi także na wiele tańszych modeli. Wiadomo też, że proces dystrybucji zacznie się od lutego.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora Messenger

źródło