Huawei Mate X3 jeszcze przed P60 Pro. Premiera jest blisko

Huawei Mate X3 to składany smartfon, którego premiera odbędzie się jeszcze przed modelem P60 Pro. To oznacza, że urządzenie zobaczymy w pierwszym kwartale 2023 r. Dowiadujemy się, że telefon otrzyma łączność satelitarną nowej generacji. Pełna specyfikacja Huawei Mate X3 pozostaje na razie owiana tajemnicą.

Huawei Mate X3 to składany smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. W drodze jest także flagowiec P60 Pro, który ostatnio był obiektem bardzo dużego przecieku. Do sieci przedostała się specyfikacja techniczna. Teraz poznajemy pewne informacje związane z przybliżonymi terminami debiutu.

Przy okazji dowiadujemy się, że Huawei Mate X3 otrzyma łączność satelitarną nowej generacji. Na razie nie wiadomo, jak to dokładnie ma wyglądać, ale szczegóły powinniśmy poznać już wkrótce. Możemy tylko się domyślać, że to samo rozwiązanie trafi także do modelu P60 Pro. Na razie to jednak nic pewnego.

Składany smartfon Huawei Mate X3 przed P60 Pro

Huawei Mate X3 ma zadebiutować jeszcze przed modelem P60 Pro. Plotki mówią, że ten drugi ma zostać zaprezentowany w marcu. Jeśli tak, to składany smartfon pojawi się wcześniej jeszcze w tym kwartale 2023 r. Być może w lutym. Specyfikacja techniczna tego telefonu owiana jest na razie tajemnicą i na więcej szczegółów musimy poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora WhatsApp

źródło