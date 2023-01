One UI 5.1 blisko. Jest pierwsza aplikacja z nakładki firmy Samsung

One UI 5.1 to nakładka Koreańczyków, która zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem w sieci pojawiła się pierwsza aplikacja z tej wersji oprogramowania. Jest nią nowy Samsung Game Launcher z numerkiem 7.0.00.5. Zapewne ta aplikacja trafi też na urządzenia bez One UI 5.1, które będą pracować pod kontrolą starszej edycji.

One UI 5.1 to nadchodząca nakładka dla smartfonów z serii Galaxy. Jej premiera odbędzie się w lutym, wraz z serią telefonów S23. Tymczasem do sieci przedostała się pierwsza aplikacja z tej aktualizacji. Jest nią odświeżony Samsung Game Launcher, który jest widoczny na poniższych zrzutach ekranowych po prawej stronie.

Samsung Game Launcher z One UI 5.1 ma numerek 7.0.00.5. Dla porównania ta sama aplikacja dostępna na telefonach Galaxy obecnie oznaczona jest ciągiem cyfr 6.0.09.6. Widzimy więc, że przeskok w numeracji jest większy. Poza tym widać pewne zmiany, które Koreańczycy dokonali w nowym uaktualnieniu.

Nowa aplikacja Samsung Game Launcher z One UI 5.1

Aktualizacja do One UI 5.1 będzie udostępniana na telefony z serii Galaxy od lutego. Wtedy spodziewajmy się także aplikacji Samsung Game Launcher w nowej wersji. Jest możliwe, że zostanie ona także udostępniona na te urządzenia, które nie dostaną uaktualnienia do tej wersji platformy. To jednak okaże się z czasem.

źródło