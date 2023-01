Samsung Galaxy S23 Ultra — wszystko, co wiemy na dwa tygodnie przed premierą

Samsung Galaxy S23 Ultra to flagowiec, którego premiera jest już naprawdę blisko. Co wiemy na dwa tygodnie przed zapowiedzią? Okazuje się, że całkiem sporo. Mamy rendery prasowe i znana jest także w zasadzie niemal kompletna specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy S23 Ultra. Zobaczmy, co już wiadomo.

Samsung Galaxy 23 Ultra to flagowiec, który jest obecnie w ogniu przecieków. Co nie dziwi, bo oficjalna premiera odbędzie się już za dwa tygodnie. Co wiemy o tym smartfonie na kilkanaście dni przed debiutem? Okazuje się, że naprawdę sporo. Znane informacje zebraliśmy w tym artykule.

6,8-calowy ekran AMOLED z obsługą S Pen

Samsung Galaxy S23 Ultra ma 6,8-calowy ekran AMOLED o konkretnych parametrach. Wyświetlacz ma rozdzielczość QHD+ i zapewni jasność maksymalną nawet na poziomie około 2 tys. nitów. Spodziewajmy się także zmiennego odświeżania obrazu w zakresie do 1 do 120 Hz. Ponadto smartfon pozwoli na pracę z użyciem piórka S Pen, który będzie integralną częścią zestawu tego telefonu.

Snapdragon 8 Gen 2 i dużo pamięci

Sercem smartfona Samsung Galaxy S23 Ultra jest procesor Snapdragon 8 Gen 2, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Wiemy, że będzie on wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5X. Natomiast w przypadku miejsca na dane będzie to 256 lub 512 GB miejsca. Topowa konfiguracja sprzętowa ma otrzymać aż 1 TB pamięci. W tym przypadku sprzedaż ma być prowadzona tylko poprzez oficjalny sklep internetowy producenta.

Cztery kolory obudowy

Samsung Galaxy S23 Ultra otrzyma cztery kolory obudowy. Są to odcienie o nazwie Phantom Black, Cotton Flower, Botanic Green oraz Misty Lilac. W tych samych wariantach kolorystycznych będą dostępne końcówki piórka S Pen. Tym przewodnim będzie zielony i to on ma pojawiać się w materiałach promocyjnych najczęściej.

Poczwórny aparat 200 MP

Wiemy, że Samsung Galaxy S23 Ultra otrzyma poczwórny aparat fotograficzny, który jest bardzo podobnie zaprojektowany do poprzednika. Główny sensor zostanie jednak wymieniony na taki, który ma matrycę 200 MP. Natomiast obiektyw ultraszerokokątny zostanie połączony z czujnikiem 12 MP. Pozostałe dwie kamerki do zoomu mają sensory 10 MP. Natomiast przednia ma pozwolić na robienie selfie w jakości do 12 megapikseli.

Premiera 1 lutego na Unpacked

Premiera smartfona Samsung Galaxy S23 Ultra i pozostałych modeli z serii odbędzie się 1 lutego, co producent już potwierdził. Tego dnia spodziewamy się kolejnej konferencji z cyklu Unpacked. Niedługo po wydarzeniu ruszy przedsprzedaż. Natomiast rynkowy debiut telefonów ma nastąpić w drugiej połowie przyszłego miesiąca. Poniżej znana specyfikacja techniczna flagowca.

Samsung Galaxy S23 Ultra – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości QHD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

128, 256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 12 MP do selfie

aparat fotograficzny 200 + 12 + 10 + 10 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z One UI 5.1

źródło: opracowanie własne