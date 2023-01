Samsung Galaxy A54 5G na kolejnym renderze. Premiera jest blisko

Samsung Galaxy A54 5G to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Do sieci wyciekł render prasowy, który prezentuje nam przód telefonu. Tam widać płaski ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Na temat smartfona Samsung Galaxy A54 5G wiadomo naprawdę sporo. Specyfikacja wyciekła wcześniej.