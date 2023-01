Nowy Chromecast z Google TV w drodze. Znamy kryptonim urządzenia

Nowy Chromecast z Google TV zbliża się wielkimi krokami. Poznajemy kryptonim sprzętu i powstaje on pod nazwą kodową YTC. Są pewne spekulacje, że może to być kolejna generacja urządzenia zapewniającego obraz w jakości 4K UHD. Na razie nie wiadomo, kiedy nowy Chromecast z Google TV trafi do oferty firmy.

Nowy Chromecast z Google TV wkrótce powinien dołączyć do portfolio producenta. Niedawno w ofercie pojawił się odświeżony model HD. Najnowsza generacja urządzenia ma swój kryptonim i tym jest YTC. Ta nazwa kodowa nie pokrywa się z żadną inną dla sprzętów z tej serii.

Dotychczasowy model 4K ukrywa się pod nazwą kodową YTV. Natomiast nowy Chromecast HD miał kryptonim YTB. Nazwa YTC sugeruje nam, że to nowe urządzenie. Nie wiadomo jednak, co to dokładnie jest. Wiadomo tylko, że sprzęt pracuje pod kontrolą oprogramowania Google TV i wspiera dekodowanie kodeka AV1.

Nowy Chromecast TV z Google TV być może w maju

Jest bardzo możliwe, że nowy Chromecast z Google TV zostanie zapowiedziany w trakcie konferencji I/O 2023. To oznacza, że jego premiery moglibyśmy spodziewać się w okolicy maja, kiedy to wydarzenie powinno się odbyć. Czy tak będzie, to przekonamy się dopiero z czasem. Na więcej szczegółów trzeba na razie poczekać.

