Samsung Galaxy S24 Ultra ma dostać 150-krotny zoom

Samsung Galaxy S24 Ultra to smartfon, który pojawia się w przeciekach od jakiegoś czasu. Flagowiec zadebiutuje zapewne w lutym 2024 r. Tymczasem do sieci wyciekły nowe informacje. Tym razem obejmują one udoskonalenia aparatu fotograficznego, który ma zaoferować znacznie lepszy zoom. Co dokładnie ma się pojawić?

Aparat modelu Samsung Galaxy S24 Ultra ma dostać nowy projekt optyki 4. generacji, gdzie pojawi się szersza przysłona 2,5 ~ 2,9. Spekuluje się, że zoom będzie 150-krotny oraz zmienny. Mimo to te udoskonalenia mają być na poziomie tych, które zaoferuje tegoroczny flagowiec Xiaomi 13 Ultra.

Samsung Galaxy S24 Ultra dopiero za ponad rok

Samsung Galaxy S24 Ultra to flagowiec, którego premiera prędko się nie odbędzie. Wszak cały czas czekamy na model S23, który zadebiutuje na początku lutego. Przyszłoroczny smartfon do momentu prezentacji będzie jeszcze obiektem mnóstwa przecieków. Już dziś mówi się jednak o tym, że w przyszłym roku seria obejmie tylko dwa modele i z portfolio wyleci wariant z dopiskiem Plus.

