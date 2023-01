Oppo Find X6 Pro pozuje na zdjęciach. Co wiemy o flagowcu przed premierą?

Oppo Find X6 Pro to smartfon, którego premiera odbędzie się za kilka tygodni. Tymczasem do sieci wyciekły zdjęcia, które prezentują prototyp telefonu. Zobaczmy sobie, co wiemy o tym modelu przed zbliżającym się debiutem. Częściowa specyfikacja techniczna Oppo Find X6 Pro jest już znana i zapowiada się obiecująco.

Oppo Find X6 Pro to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Telefon był obiektem różnych przecieków. Teraz mamy okazję zobaczyć zdjęcia, na których uchwycono prototyp tego urządzenia. Zobaczmy sobie, co wiemy o flagowcu na kilka tygodni przed debiutem.

Ekran AMOLED QHD+

Zdjęcia prototypu Oppo Find X6 Pro ujawniają nam zakrzywiony na dłuższych krawędziach ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Wiemy, że jest to wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED o nieznanej przekątnej. Wiadomo, że panel ma rozdzielczość QHD+ oraz zapewni zmienne odświeżanie obrazu.









Mocny Snapdragon 8 Gen 2

Sercem smartfona Oppo Find X6 Pro będzie procesor Snapdragon 8 Gen 2, czyli ostatnio SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Producent już to potwierdził. Spodziewajmy się także co najmniej 12 GB pamięci operacyjnej typu LPDDR5X. Natomiast na dane zostanie przeznaczone 256 lub 512 GB miejsca i będą to szybkie kości UFS 4.0.

Cena Oppo Find X6 Pro nieznana

Cena Oppo Find X6 Pro nie jest na razie znana. Spodziewajmy się jednak, że będą to kwoty zbliżone do poprzednika. W zeszłym roku trzeba było zapłacić od 1300 euro. To daje nam równowartość 6099 zł i podobnych sum spodziewajmy się w Polsce. Tanio nie będzie.

Potrójny aparat fotograficzny 50 MP

Oppo Find X6 Pro otrzyma potrójny aparat fotograficzny, którego elementy umieszczono na dużej wyspie w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami. Kamera ma trzy obiektywy, z których jeden jest peryskopowy, a to zapewni duże możliwości z zakresu zoomu. Wszystkie zostaną połączone z sensorami mającymi matryce 50 MP, z czego ten główny jest 1-calowy. Przedni aparat ma pozwolić na robienie zdjęć w jakości do 32 megapikseli. Kamera powstała we współpracy z Hasselblad.

Bateria 5000 mAh

Pod obudową smartfona Oppo Find X6 Pro znajdzie się bateria o pojemności 5000 mAh. Wiemy, że będzie ona wspierać szybkie ładowanie. Moc ładowarki nie jest jednak na razie znana. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 13 z nakładką producenta w postaci ColorOS. Oficjalnej zapowiedzi wersji globalnej spodziewajmy się w trakcie targów MWC 2023, które w Barcelonie odbędą się w dniach 27 lutego – 2 marca. Niekompletna specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Oppo Find X6 Pro – specyfikacja techniczna

ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+ i nieznanej przekątnej

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 50 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z ColorOS

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło