Motorola Edge 40 Pro blisko. Cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Motorola Edge 40 Pro to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Do sieci wyciekła cena w euro. Specyfikacja techniczna jest znana, bo będzie to przebrandowany model X40 z Chin. Telefon zapowiada się ciekawie. Zobaczmy, co wiemy o modelu Motorola Edge 40 Pro na kilka tygodni przed premierą.

Motorola Edge 40 Pro to pierwszy flagowiec na globalne rynki marki Moto na 2023 r. Smartfona zobaczymy najpewniej w trakcie barcelońskich targów MWC. Tymczasem do sieci wyciekła cena telefonu, która jest całkiem atrakcyjna. Specyfikacja techniczna również jest znana, bo spodziewamy się, że będzie to przebrandowany model X40. Jego premiera w Chinach odbyła się w grudniu.

Ekran OLED z odświeżaniem w 165 Hz

Motorola Edge 40 Pro otrzyma 6,67-calowy wyświetlacz OLED, który ma okrągłe wcięcie dla kamery do selfie. Wyświetlacz wyróżnia się zmiennym odświeżaniem obrazu w zakresie do 165 Hz. Rozdzielczość to Full HD+. Nie zabrakło także wsparcia dla technologii HDR10+.

Mocny Snapdragon 8 Gen 2

Sercem smartfona Motorola Edge 40 Pro jest procesor Snapdragon 8 Gen 2. To ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, który oferuje naprawdę dużą wydajność. Do wyboru będzie tylko jeden wariant. Telefon otrzyma 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5X oraz 256 GB miejsca na dane w postaci szybkich kości UFS 4.0. Rzekomo innych konfiguracji sprzętowych producent nie przewidział.

Cena modelu Motorola Edge 40 Pro atrakcyjna

Cena modelu Motorola Edge 40 Pro jest już znana i zapowiada się naprawdę atrakcyjnie. Większość flagowców ze Snapdragonem 8 Gen 2 będzie kosztować w Europie ponad tys. euro. Natomiast ten telefon wyceniono na 850 euro, czyli około 3990 zł i podobnej kwoty spodziewajmy się w Polsce. Do wyboru będą dwa warianty kolorystyczne – czarny oraz niebieski.

Potrójny aparat 50 MP

Motorola Edge 40 Pro otrzyma potrójny aparat fotograficzny, którego elementy umieszczono na prostokątnej wyspie z zaokrąglonymi narożnikami. Obiektywy szerokokątny oraz ultraszerokokątny współpracują z sensorami z matrycami 50 MP. Natomiast ten ostatni został połączony z 12-megapikselowym czujnikiem. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 60 megapikseli.

Bateria z ładowaniem o mocy 125 W

Pod obudową smartfona Motorola Edge 40 Pro znajdzie się akumulator o pojemności 4600 mAh. Bateria wspiera szybkie ładowanie. Producent zdecydował się na ładowarkę o mocy 125 W. Pozwala to na naładowanie do 50 proc. w ciągu zaledwie 7 minut. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Motorola Edge 40 Pro – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran OLED 165 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

12 pamięci RAM typu LPDDR5X

256 GB miejsca na dane

kamerka 60 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 12 MP

bateria o pojemności 4600 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13

źródło