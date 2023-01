One UI 5.1 trafi na Galaxy S20. Samsung rozpoczął testy

One UI 5.1 to aktualizacja, która trafi także na modele z serii Samsung Galaxy S20. Skąd to wiemy? Koreańczycy rozpoczęli wewnętrzne testy tego oprogramowania. To oznacza, że uaktualnienie do One UI 5.1 dla smartfonów Samsung Galaxy S20 znajduje się w fazie przygotowania i z czasem zostanie udostępnione.

One UI 5.1 to większa aktualizacja dla smartfonów firmy Samsung, która zadebiutuje wraz z serią S23. Potem zacznie trafiać także na starsze modele. Teraz dowiadujemy się, że na liście kompatybilnych urządzeń są także smartfony Galaxy S20, czyli flagowce sprzed kilku lat. Taka wiadomość cieszy.

Samsung rozpoczął już wewnętrzne testy One UI 5.1 dla serii Galaxy S20. Oprogramowanie testowane jest w ramach firmware oznaczonym ciągiem znaków G980FXXUFHWA1, gdzie literka H wskazuje na to, że jest to większa aktualizacja. Dla porównania wersja z numerkiem 5.0 miała w nazwie literkę G.

Aktualizacja do One UI 5.1 dla modeli Samsung Galaxy S20 nieprędko

Same testy One UI 5.1 dla modeli Samsung Galaxy S20 świadczą o tym, że aktualizacja zostanie z czasem udostępniona. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Raczej nieprędko, bo wszak na liście oczekujących jest znacznie więcej telefonów i wśród nich są też linie S22 czy S21, które to uaktualnienie dostaną wcześniej.

