Huawei P60 Pro w dużym przecieku. Jest specyfikacja techniczna

Huawei P60 Pro to flagowiec, który ma zadebiutować w marcu 2023 r. Na to wskazują ostatnie plotki związane z tym telefonem. Tymczasem do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna smartfona. Nie jest ona jeszcze kompletna, ale informacji jest całkiem sporo. Zobaczmy sobie, czego mamy się spodziewać.

6,6-calowy ekran OLED od BOE

Huawei P60 Pro otrzyma wyświetlacz wykonany w technologii OLED, który dostarczy chińskie BOE. Jest to 6,6-calowy panel o rozdzielczości QHD+ (1440 x 3200 pikseli). Spodziewajmy się także wysokiej częstotliwości dla PWM dimming w zakresie 1920 Hz. Ekran otrzyma okrągłe wcięcie, gdzie zostanie umieszczona pojedyncza kamera do selfie.

Snapdragon 8 Gen 1+

Sercem smartfona Huawei P60 Pro będzie procesor Snapdragon 8 Gen 1+, czyli poprzedni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Nie będzie to jednak wariant z obsługą sieci 5G. Zintegrowany modem zapewni tylko łączność z LTE. Rozmiar pamięci RAM nie jest znany. W przypadku miejsca na dane spodziewajmy się 256 lub 512 GB miejsca.

Cena Huawei P60 Pro nieznana

Cena Huawei P60 Pro na razie pozostaje tajemnicą. Aczkolwiek spodziewajmy się kwot zbliżonych do poprzednika. Było to od 6488 juanów, czyli około 4,2 tys. zł. w przypadku podstawowej konfiguracji. Oczekujmy, że pod tym względem niewiele ulegnie zmianie.

Potrójny aparat fotograficzny

Huawei P60 Pro otrzyma przeprojektowany aparat fotograficzny, który ma przypominać to, co widać na załączonych w artykule renderach. Główny sensor to Sony IMX888 z matrycą 50 MP. Obiektyw ultraszerokokątny prawdopodobnie zostanie połączony z IMX858 50 MP. Natomiast teleobiektyw ma współpracować z OmniVision OV64B 64 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli.

Bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem

Pod obudową smartfona Huawei P60 Pro znajdzie się bateria o pojemności 5000 mAh. Wiemy, że akumulator ma wspierać szybkie ładowanie przewodowe z użyciem ładowarki o mocy 100 W. W przypadku bezprzewodowego ma to być 50 W. Znana, ale niekompletna specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Huawei P60 Pro – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1+

rozmiar pamięci RAM — brak informacji

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 64 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

HarmonyOS 3

