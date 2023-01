Xiaomi 13 Lite 5G blisko. To przebrandowany CIVI 2 i jest specyfikacja

Xiaomi 13 Lite 5G to smartfon, którego premiera jest blisko. Wiemy, że ma to być przebrandowany model CIVI 2, czego potwierdzenia doszukano się w Google Play Console. Tak więc w zasadzie specyfikacja techniczna telefonu nie jest już tajemnicą. Zobaczmy sobie, co Xiaomi 13 Lite 5G zaoferuje pod kątem wyposażenia.