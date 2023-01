Samsung Galaxy S23 Ultra otrzyma taki skórzany case

Samsung Galaxy S23 Ultra zostanie pokazany za kilka dni. Tymczasem dowiadujemy się, jak wygląda oryginalny, skórzany case dla tego telefonu. Do sieci wyciekły zdjęcia, które prezentują nam wygląd tego etui. Przy okazji potwierdzają, jaki Samsung Galaxy S23 Ultra otrzyma aparat fotograficzny umieszczony z tyłu obudowy.

Samsung Galaxy S23 Ultra to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Urządzenie zostanie pokazane za kilka tygodni. Tymczasem mamy okazję zobaczyć, jak wygląda skórzany case dla tego modelu telefonu. Do sieci wyciekły dwa zdjęcia z etui w dwóch wariantach kolorystycznych obudowy.

Skórzany case dla modelu Samsung Galaxy S23 Ultra widoczny jest powyżej. Widzimy, że z tyłu znajduje się kilka okrągłych wycięć dla elementów aparatu fotograficznego, który otrzyma cztery obiektywy. Wygląd potwierdza się z dotychczasowymi przeciekami w postaci renderów czy zdjęć prototypów, które oglądaliśmy już wcześniej.

Skórzany case nie tylko dla modelu Samsung Galaxy S23 Ultra

Wiemy, że skórzany case dostanie nie tylko smartfon Samsung Galaxy S23 Ultra. Dwa tańsze telefony również otrzymają podobne etui, które to jednak zostało do nich dopasowane. Premiera serii odbędzie się za kilka tygodni w lutym. Do tego czasu nowe telefony koreańskiej marki będą z pewnością obiektem jeszcze całego mnóstwa przecieków.

źródło