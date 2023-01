Redmi Note 12 Turbo w drodze. Xiaomi szykuje nowego średniaka

Redmi Note 12 Turbo to kolejny smartfon, który wkrótce pojawi się w ofercie Xiaomi. Niedawno do tej serii dołączył model Pro Speed Edition. Tym razem w przygotowaniu jest kolejne urządzenie, ale jest to inny telefon, a nie przebrandowane urządzenie wprowadzone niedawno do oferty w Chinach.

Co wiadomo o modelu Redmi Note 12 Turbo? Okazuje się, że bardzo niewiele. Specyfikacja techniczna tego telefonu Xiaomi nie jest na razie znana. Wiadomo tylko tyle, że pod obudową znajdzie się jeden z procesorów z serii Qualcomm Snapdragon. Konkretna jednostka nie jest jednak znana.

Xiaomi Redmi Note 12 Turbo to marble

Wiemy, że Xiaomi opracowuje smartfona Redmi Note 12 Turbo pod nazwą kodową marble. Takich referencji doszukano się w oprogramowaniu producenta. Na więcej informacji trzeba będzie jednak poczekać. Spodziewajmy się jednak, że oficjalna premiera odbędzie się w pierwszej połowie 2023 r. Nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne informacje.

