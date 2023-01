Oppo Reno 8T 4G/5G w drodze. Jest częściowa specyfikacja techniczna

Oppo Reno 8T 4G/5G to dwa nowe smartfony, które były obiektem przecieków. Teraz do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna, która obejmuje 6,67-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ czy baterię o pojemności około 5000 mAh. Zobaczmy, co jeszcze wiadomo o telefonach Oppo Reno 8T 5G oraz 4G.