Samsung Galaxy Z Fold 5 — cena, specyfikacja i co wiemy na długo przed premierą

Samsung Galaxy Z Fold 5 to składany smartfon, który zostanie zaprezentowany latem 2023 r. Premiera odbędzie się więc dopiero za kilka miesięcy. Jaka będzie cena, specyfikacja techniczna i co wiemy już dziś? Okazuje się, że część informacji już jest. Zobaczmy sobie, czego mamy się spodziewać.

Wysokiej klasy ekran AMOLED

Samsung Galaxy Z Fold 5 otrzyma oczywiście wysokiej klasy rozkładany ekran AMOLED. Spodziewajmy się także rozdzielczości na poziomie 2K i dużej jasności. Wyświetlacz pozwoli na pracę z użycie piórka S Pen. Natomiast z przodu (po złożeniu) spodziewajmy się około 6,2-calowego ekranu AMOLED Full HD+.

Nowy procesor Qualcomma

Sercem smartfona Samsung Galaxy Z Fold 5 będzie nowy procesor Qualcomma dla flagowców z Androidem. Chip ma obecnie nazwę kodową Snapdragon 985 5G. W rzeczywistości na rynku spodziewajmy się go pod inną i pewnie będzie to Snapdragon 8 Gen 2+. Poza tym spodziewajmy się 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X i 256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane. Będą to oczywiście kości UFS 4.0.

Cena modelu Samsung Galaxy Z Fold 5 pewnie bez zmian

Cena smartfona Samsung Galaxy Z Fold 5 pewnie nie ulegnie zmianie. To oznacza, że powinniśmy spodziewać się kwot podobnych do obecnej generacji, czyli zaczynających się od 1799 dol. W Polsce będą to pewnie ceny od około 8,5 tys. zł. Oczywiście jest zbyt wcześnie, aby mówić o konkretnych kwotach.

Slot dla piórka S Pen

Jedną z najważniejszych zmian w modelu Samsung Galaxy Z Fold 5 w porównaniu do obecnej generacji jest slot w obudowie, gdzie będzie można schować piórko S Pen. Do tej pory trzeba je przechowywać w dedykowanym etui. Będzie to więc istotna nowość. To ma jednak sprawić, że telefon nieco urośnie. Jego obudowa ma zgrubnąć do 6,5 mm, a waga wzrośnie do 275 g.

Aparat z udoskonaleniami

Samsung Galaxy Z Fold 5 otrzyma aparat fotograficzny, który na razie skrywa przed nami sporo tajemnic. Spodziewajmy się jednak ulepszen względem kamery z poprzednika, który to już otrzymał dużo udoskonalen. Na szczegóły przyjdzie nam jednak poczekać i poznamy je pewnie dopiero bliżej premiery. Niekompletna specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy Z Fold 4 – specyfikacja techniczna

7,6-calowy ekran Dynamic AMOLED z odświeżaniem obrazu w 120 Hz

6,2-calowy ekran Dynamic AMOLED z odświeżaniem obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2+

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny – brak szczegółów

bateria o pojemności około 4500 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z One UI 5

