Google Pixel 7a — wszystko, co wiemy na kilka miesięcy przed premierą

Google Pixel 7a to średniak, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Co wiemy na kilka miesięcy przed debiutem? Okazuje się, że całkiem sporo. Znana jest częściowa specyfikacja techniczna. Spodziewajmy się też, że cena Google Pixel 7a nie ulegnie zmianie względem poprzednika. Zobaczmy, co wiadomo tym telefonie.

Google Pixel 7a to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Telefon zadebiutuje za kilka miesięcy. Co wiemy o tym urządzeniu na długo przed premierą? Okazuje się, że całkiem sporo. Zobaczmy, jak ma prezentować się design, cena oraz specyfikacja techniczna.

Płaski ekran 90 Hz

Google Pixel 7a to smartfon, który ma płaski ekran o przekątnej 6,1 cala. Jest to wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, który wyśrodkowano u góry. Wiemy, że panel zaoferuje rozdzielczość Full HD+ oraz odświeżanie obrazu na poziomie do 90 Hz. Więcej informacji o ekranie na razie nie jest znanych.

Procesor Tensor G2

Sercem smartfona Google Pixel 7a będzie ten sam autorski procesor, który znajduje się w modelach 7 i 7 Pro. Mowa oczywiście o 8-rdzeniowym chipie Tensor G2, który powstał we współpracy z Samsungiem. Wiemy, że będzie on wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca.

Cena Google Pixel 7a powinna być atrakcyjna

Cena smartfona Google Pixel 7a nie jest na razie znana. Spodziewajmy się jednak kwoty zbliżonej do poprzednika. Powinno to być około 500 dol. Suma będzie więc całkiem atrakcyjna. Tym bardziej, że może być jeszcze niższa. Dokładne ceny powinniśmy poznać bliżej planowanej premiery.

Podwójny aparat fotograficzny z charakterystycznym designem

Google Pixel 7a to smartfon, który otrzyma aparat fotograficzny podobnie zaprojektowany do całej serii. Tutaj firma zachowuje konsekwencję, co fanów marki zapewne cieszy. Choć sama wyspa nie wszystkim się podoba. Wykorzystane sensory nie są znane, ale spodziewajmy się, że ten główny otrzyma matrycę 50 MP.

Bateria o pojemności około 4500 mAh

Pod obudową smartfona Google Pixel 7a powinna znaleźć się bateria o pojemności około 4500 mAh. Dokładne szczegóły na ten temat nie są na razie znane i powinniśmy poznać je z czasem. Moc ładowarki także pozostaje informacją bez odpowiedzi. Znana, ale niekompletna specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Google Pixel 7a – specyfikacja techniczna

6,1-calowy ekran 90 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Tensor G2

8 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128 GB miejsca na dane

kamerka do selfie — brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło: opracowanie własne