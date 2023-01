Samsung Galaxy S23 Ultra otrzyma takie kolory. Są rendery

Samsung Galaxy S23 Ultra to flagowiec, którego premiera odbędzie się za kilka tygodni. Tymczasem doszło do kolejnego przecieku. W sieci pojawiły się oficjalne rendery prasowe. Te ujawniają nam planowane kolory obudowy. Dowiadujemy się, że będą to cztery warianty kolorystyczne.









Rendery modelu Samsung Galaxy S23 Ultra ujawniają nam cztery kolory obudowy i są to beżowy, różowy, czarny oraz zielony. Ten ostatni z wymienionych jest przewodnim odcieniem. Co to oznacza? Nic innego jak to, że w materiałach prasowych i reklamach będzie pojawiać się najczęściej ze wszystkich.

Samsung Galaxy S23 Ultra otrzyma cztery kolory na początku

Zaraz po premierze Samsung Galaxy S23 Ultra będzie dostępny w czterech kolorach obudowy. Zapewne z czasem pojawi się jakaś dodatkowa edycja telefonu. To tylko kwestia czasu. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej szczegółów. Te z pewnością poznamy jeszcze przed konferencją Unpacked, która odbędzie się w pierwszej połowie przyszłego miesiąca.

