Realme GT Neo 5 pozuje na zdjęciach z TENAA

Realme GT Neo 5 to smartfon, którego premiera jest bardzo blisko. Zwiastuje to chiński urząd TENAA, gdzie certyfikowano to urządzenie. Tam zostały udostępnione zdjęcia telefonu, które ujawniają nam design. Smartfon Realme GT Neo 5 wygląda dokładnie tak samo, jak na dotychczasowych przeciekach w postaci renderów.