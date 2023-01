Oppo Reno 10 Pro blisko. Smartfony zadebiutują w lutym

Oppo Reno 10 Pro to nowa seria telefonów chińskiej marki, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Smartfony według nowych plotek mają zadebiutować już w przyszłym miesiącu. Plotki mówią o tym, że nastąpi to w pierwszej połowie lutego. Dotyczy to Indii, gdzie pojawi się linia Oppo Reno 10 Pro z pominięciem 9.