Lenovo ThinkPhone by Motorola oficjalnie. Cena i specyfikacja

Lenovo ThinkPhone by Motorola to nowy smartfon, którego premiera odbyła się w trakcie targów CES 2023. Specyfikacja techniczna telefonu jest całkiem mocna. Obejmuje m.in. ekran OLED 144 Hz czy procesor Snapdragon 8 Gen 1+. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena Lenovo ThinkPhone by Motorola i jego wyposażenie.

Lenovo ThinkPhone by Motorola to smartfon, który był obiektem różnych przecieków. Za nami premiera, która odbyła się w trakcie targów CES 2023 w Las Vegas. Cena nie jest znana, ale specyfikacja techniczna urządzenia jest konkretna. Zobaczmy sobie, co ma do zaoferowania ten model. Telefon z pewnością jest ciekawy.

6,6-calowy ekran 144 Hz

Lenovo ThinkPhone by Motorola ma 6,6-calowy ekran wykonany w technologii OLED-owej. Wyświetlacz ma rozdzielczość Full HD+ i oferuje odświeżanie obrazu w 144 Hz. Panel został pokryty szkłem ochronnym Gorilla Glass. Poza tym ma okrągłe wcięcie dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry.

Procesor Snapdragon 8 Gen 1+

Sercem smartfona Lenovo ThinkPhone by Motorola jest procesor Snapdragon 8 Gen 1+. Nie jest to najnowszy SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, ale nadal oferujący dużą wydajność. Chip wspomagany jest przez 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane przeznaczono 128, 256 lub 512 GB miejsca i są to kości UFS 3.1.

Cena Lenovo ThinkPhone by Motorola nieznana

Cena Lenovo ThinkPhone by Motorola nie jest na razie znana. Przecieki mówią jednak o tym, że kwoty będą zaczynać się od kilkuset dolarów. Mamy je poznać bliżej rynkowej premiery, a ta odbędzie się później w tym roku. Wiemy, że smartfon pojawi się w sprzedaże także na terenie Europy.

Aparat fotograficzny 50 MP

Lenovo ThinkPhone by Motorola ma potrójny aparat fotograficzny umieszczony na prostokątnej wyspie. Główny sensor ma matrycę 50 MP i wspiera OIS. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny połączony z sensorem 13 MP. Całość uzupełnia czujnik głębi 2 MP. Przednia kamerka do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 32 megapikseli.

Bateria z szybkim ładowaniem 68 W

Pod obudową modelu Lenovo ThinkPhone by Motorola umieszczono akumulator o pojemności 5000 mAh. Bateria wspiera szybkie ładowanie o mocy 68 W. Nie zabrakło też wsparcia dla bezprzewodowego ładowania. W tym przypadku zapewniono obsługę ładowarek o mocy 15 W. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Lenovo ThinkPhone by Motorola – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran OLED 144 Hz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1+

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 13 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

188,5 g

IP68

Android 13

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło