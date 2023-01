Lenovo Tab Extreme zaprezentowany. Tablet powalczy z iPadami Pro

Lenovo Tab Extreme to nowy tablet, który został pokazany w trakcie targów CES 2023. Urządzenie jest konkretne i powalczy o klientów z modelami iPad Pro. Specyfikacja techniczna obejmuje 14,5-calowy ekran OLED i procesor MediaTek Dimensity 9000+. Zobaczmy sobie ceny Lenovo Tab Extreme oraz jego wyposażenie.

iPad Pro doczekał się rywala w postaci Lenovo Tab Extreme. Tablet ma mocną specyfikację techniczną, ale jego cena nie jest niska. Urządzenie wyceniono na 1199 dol. (ok. 5360 zł) i wiemy, że jego sprzedaż rozpocznie się później w 2023 r. Zobaczmy sobie, co ten sprzęt ma do zaoferowania.

Lenovo Tab Extreme ma 14,5-calowy ekran OLED o rozdzielczości 3000 x 1876 pikseli i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Jest też wsparcie dla HDR10+ oraz Dolby Vision. Sercem tabletu jest procesor MediaTek Dimensity 9000+, który jest wspomagany przez 12 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 256 GB miejsca.

Lenovo Tab Extreme ma też baterię o pojemności 12300 mAh, która wspiera ładowanie o mocy 68 W. Następnie mamy przednią kamerę z sensorem 13 MP. Z tyłu zdecydowano się na połączenie 13 oraz 5 MP. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 i producent deklaruje trzy duże aktualizacje platformy oraz pięć lat patchy bezpieczeństwa. Specyfikacja techniczna tabletu widoczna jest poniżej.

Tablet Lenovo Tab Extreme – specyfikacja techniczna

14,5-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 3000 x 1876 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 9000+

12 GB pamięci RAM

256 GB miejsca na dane

kamerka 13 MP

aparat fotograficzny 13 + 5 MP

bateria o pojemności 12300 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

USB C

czytnik kart microSD

740 g

Android 13

źródło