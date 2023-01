S Pen dla modelu Samsung Galaxy S 23 Ultra potwierdzony

Samsung Galaxy S23 Ultra to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Wiemy, że telefon otrzyma ekran pozwalający na pracę z użyciem piórka S Pen. Akcesorium również jest certyfikowane i znaleziono je na stronie jednego z urzędów. Tym jest malezyjski SIRIM.

S Pen dla modelu Samsung Galaxy S23 Ultra ukrywa się pod nazwą kodową EJ-PS918 i pod taką został znaleziony na stronie urzędu SIRIM. Nadany tam certyfikat potwierdza sprzęt i przy okazji przybliża go do debiutu, który jest bardzo blisko. Wiemy, że odbędzie się on w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Samsung Galaxy S23 Ultra i S Pen w lutym

Premiera smartfona Samsung Galaxy S23 Ultra odbędzie się w przyszłym miesiącu. Nastąpi to w trakcie lutowej konferencji Unpacked. Niedługo po niej ruszy przedsprzedaż. Natomiast dwa lub trzy tygodnie później nowe produkty trafią do sklepów. Niestety nie spodziewajmy się niskich cen, a przeciwnie, bo będą one zapewne wysokie.

źródło