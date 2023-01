LG Signature OLED M3 — 97″ telewizor pokazany na CES 2023

LG Signature OLED M3 to 97″ telewizor, który został zaprezentowany w trakcie targów CES 2023 w Las Vegas. Urządzenie wyróżnia się przede wszystkim za sprawą technologii Zero Connect. Pozwala ona na bezprzewodowe przesyłanie obrazu. Cena LG Signature OLED M3 nie jest znana, ale telewizor nie będzie tani.

LG Signature OLED M3 to telewizor, który został zaprezentowany w trakcie odbywających się w Las Vegas targów CES 2023. Urządzenie ma duży ekran o przekątnej 97″ oraz rozdzielczości 4K UHD. Poza tym oferuje odświeżanie obrazu w 120 Hz. Model wyróżnia się przede wszystkim za sprawą technologii Zero Connect.

Telewizor LG Signature OLED M3 dzięki Zero Connect jest w stanie przesyłać dźwięk i obraz drogą bezprzewodową w jakości do 4K oraz w 120 Hz. Służy do tego specjalna skrzynka, która ma liczne porty pozwalające na podłączenie różnych urządzeń, jak konsol do gier i nie tylko. Pomysł z pewnością jest ciekawy.

Telewizor LG Signature OLED M3 z nagrodami na CES 2023

Telewizor LG Signature OLED M3 został wyróżniony przez organizatorów targów CES 2023 dwoma nagrodami w ramach Innovation Awards. Zostały one przyznane w kategoriach Video Display oraz Embedded Technology. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji. W tym związanych z ceną oraz dostępnością modelu.

