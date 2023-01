Realme Pad Slim w drodze. Tablet zadebiutuje z Realme 10

Realme Pad Slim to nowy tablet marki, którego premiera powinna odbyć się w Indiach wraz ze smartfonami Realme 10. Rąbka tajemnicy uchylił jeden z tamtejszych sklepów, gdzie znaleziono to urządzenie. Cena Realme Pad Slim jest atrakcyjna. Specyfikacja techniczna też nie skrywa przed nami większych tajemnic.

Realme Pad Slim to tablet, którego premiera jest blisko. Zobaczmy go najpewniej wraz ze smartfonami Realme 10, które w Indiach zadebiutują 9 stycznia. Cena została ustalona na poziomie 32999 rupii (ok. 1750 zł) i dotyczy wersji z LTE. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna.

Tablet Realme Pad Slim ma 10,4-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD. Sercem urządzenia jest procesor MediaTek Helio G80, który jest wspomagany przez 6 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca, które można rozszerzyć z użyciem kart microSD o pojemności do 1 TB.

Realme Pad Slim ma też baterię o pojemności 7100 mAh. Przednia kamerka ma sensor 8 MP, a tylny aparat też 8 MP. Całość pracuje pod kontrolą starszego Androida 11, co jest pewnym rozczarowaniem. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Tablet Realme Pad Slim – specyfikacja techniczna

10,4-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G80

6 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 8 MP do wideorozmów

aparat fotograficzny 8 MP

bateria o pojemności 7100 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

modem LTE

złącze USB C

Android 11 z nakładką producenta

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło