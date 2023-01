Premiera OnePlus 11 5G — cena, specyfikacja i dostępność

OnePlus 11 5G to smartfon, którego premiera odbyła się w Chinach. Specyfikacja techniczna telefonu jest konkretna. Flagowiec ma 6,7-calowy ekran AMOLED, procesor Snapdragon 8 Gen 2 oraz potrójny aparat fotograficzny z logo Hasselblad. Zobaczmy, jak prezentuje się cena OnePlus 11 5G i wyposażenie smartfona.

OnePlus 11 5G to flagowiec, którego premiera w Chinach odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Wersja globalna pojawi się dopiero w lutym. Cena telefonu jest całkiem atrakcyjna, a specyfikacja techniczna dosyć konkretna. Zobaczmy sobie, co nowy smartfon marki ma do zaoferowania.

6,7-calowy ekran LTPO 3.0

OnePlus 11 5G ma ekran AMOLED wykonany w technologii LTPO 3.0. Wyświetlacz zapewnia zmienne odświeżanie obrazu w zakresie od 1 do 120 Hz. Przekątna to 6,7 cala, a rozdzielczość to QHD+. Panel wspiera Dolby Vision oraz HDR10+ i został pokryty szkłem 2.75D. Wcięcie dla kamery do selfie znajduje się w prawym górnym narożniku.

Mocny Snapdragon 8 Gen 2

Sercem smartfona OnePlus 11 5G jest oczywiście procesor Snapdragon 8 Gen 2, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Oferuje on o kilkadziesiąt razy lepszą wydajność względem poprzednika. Następnie mamy do 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca i są to szybkie kości UFS 4.0.

Cena OnePlus 11 5G całkiem atrakcyjna

Cena OnePlus 11 5G w podstawowej wersji jest miłym zaskoczeniem. Telefon w Chinach został wyceniony na 3999 juanów, czyli około 2560 zł. Jest więc nieźle. Model z 16 GB RAM-u i 512 GB miejsca na dane kosztuje 4899 juanów, czyli około 3130 zł. Oczywiście w Europie zapłacimy więcej. W Polsce ceny pewnie będą startować od około 4 tys. zł.

Potrójny aparat fotograficzny

OnePlus 11 5G otrzymał przeprojektowany aparat fotograficzny z trzema obiektywami. Główny został połączony z sensorem Sony IMX890 50 MP. Obiektyw ultraszerokokątny, który służy też do zdjęć makro, współpracuje z IMX581 48 MP. Natomiast portretowy ma sensor IMX709 32 MP. Kamera powstała we współpracy z Hasselblad, którego logo znajduje się na obudowie. Przedni aparat pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli.

Bateria z ładowaniem 100 W

OnePlus 11 5G ma też baterię o pojemności 5000 mAh. Wiemy, że wspiera ona szybkie ładowanie. Akumulator współpracuje z ładowarką o mocy 100 W. Pełny proces ładowania trwa 25 min., a po 10 min. jest to 50 proc. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką producenta w postaci ColorOS 13. W Europie będzie to OxygenOS 13. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

OnePlus 11 5G – specyfikacja techniczna

6,7-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 3216 × 1440 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 48 + 32 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z ColorOS 13

