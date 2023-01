Samsung Galaxy A34 5G bez tajemnic. Wycieka specyfikacja techniczna

Samsung Galaxy A34 5G to średniak Koreańczyków, którego premiera jest blisko. Smartfon doczekał się przecieku i do sieci przedostała się specyfikacja techniczna. Obejmuje ona 6,5-calowy ekran AMOLED, procesor Exynos 1280 czy potrójny aparat 48 MP. Zobaczmy, co Samsung Galaxy A34 5G zaoferuje pod kątem wyposażenia.

Samsung Galaxy A34 5G to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dłuższego czasu. Jego premiery spodziewamy się wraz z modelem A54. Tymczasem do sieci wyciekła niemal kompletna specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy sobie, co zaoferuje to urządzenie i czego mamy się spodziewać.

Samsung Galaxy A34 5G ma 6,5-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Wyświetlacz zapewni odświeżanie obrazu w 90 Hz. Następnie mamy procesor Exynos 1280. SoC będzie wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca.

Poza tym Samsung Galaxy A34 5G ma baterię o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowarki o mocy 25 W. Jest też potrójny aparat fotograficzny. Składa się on z sensorów 48, 8 i 5 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 13 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z One UI 5. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy A34 5G – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran AMOLED 90 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Exynos 1280

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 13 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 8 + 5 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

IP 67

czytnik linii papilarnych

Android 13 z One UI 5

źródło