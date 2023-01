Oppo Find N2 Flip Global blisko. Składany smartfon z kolejnymi certyfikatami

Oppo Find N2 Flip Global to składany smartfon, którego premiera zbliża się wielki krokami. Skąd to wiemy? Telefon uzyskał kolejny certyfikat, który przybliża go do rynkowego debiutu. Tym razem został on nadany przez GCF. Zobaczmy, co zaoferuje Oppo Find N2 Flip Global, bo na jego temat wiemy już naprawdę sporo.