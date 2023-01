OnePlus 11 5G uchwycony na wideo tuż przed premierą

OnePlus 11 5G to smartfon, którego chińska premiera jest bardzo blisko. Tymczasem w sieci pojawiło się wideo, na którym mamy okazję zobaczyć ten telefon na żywo. Wygląd pokrywa się z wcześniejszymi przeciekami. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się OnePlus 11 5G na filmie i kiedy dokładnie go zobaczymy.

OnePlus 11 5G to smartfon, którego premiera w Chinach odbędzie się już 4 stycznia. Na wersję globalną poczekamy sobie do lutego. Tymczasem do sieci wyciekło przedpremierowe wideo, na którym mamy okazję zobaczyć na żywo nowego flagowca. Rzućmy sobie na to okiem.

Wideo z modelem OnePlus 11 5G ukazuje nam design, który poznaliśmy już wcześniej. Smartfon ma ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które umieszczono w lewym narożniku wyświetlacza. Natomiast z tyłu znajduje się potrójny aparat fotograficzny, który powstał we współpracy z firmą Hasselblad. Wygląda to całkiem ciekawie.

OnePlus 11 5G to konkretny flagowiec z procesorem Snapdragon 8 Gen 2. Telefon ma też 6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+. Natomiast bateria ma pojemność 5000 mAh i wspiera bardzo szybkie ładowanie o mocy aż 100 W. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

OnePlus 11 5G – specyfikacja techniczna

6,7-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 3216 × 1440 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 48 + 32 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z OxygenOS 13

