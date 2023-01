Flagowe smartfony na 2023 r. Na te modele warto poczekać

2023 rok przyniesie nam kolejne flagowce. Na które smartfony warto poczekać? Są takie modele, na które warto już odkładać. Nasze typy to Samsung Galaxy S23 Ultra, Xiaomi 13 Ultra, iPhone 15 Ultra, OnePlus 11 i Samsung Galaxy Z Fold 5. Zobaczmy, co wiemy o tych smartfonach na 2023 rok.

Flagowe smartfony na 2023 r., na które warto poczekać? Takich modeli jest całkiem sporo i wybór z pewnością będzie niemały. Na jakie z nich warto zwrócić uwagę? Wybraliśmy najciekawsze naszym zdaniem propozycje.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 Ultra to smartfon, którego premiera odbędzie się w lutym 2023 r. Na temat tego telefonu wiadomo już naprawdę sporo. Urządzenie ma 6,8-calowy ekran AMOLED QHD+, procesor Snapdragon 8 Gen 2 oraz baterię o pojemności 5000 mAh. Aparat fotograficzny jest poczwórny i otrzyma główny sensor z matrycą 200 MP. Pozostałe to połączenie dwóch 10 i jednego 12 MP.

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Ultra to flagowiec, którego premiery spodziewamy się w okolicy połowy 2023 r. Plotki mówią o tym, że smartfon będzie konkretny. Pełna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana, bo jest jeszcze zbyt wcześnie. Wiemy jednak, że ma otrzymać konkretny aparat fotograficzny z unikalnym obiektywem peryskopowym, który zapewni bardzo duże możliwości z zakresu zoomu. Poza tym spodziewajmy się bardzo mocnych podzespołów.

Apple iPhone 15 Ultra

iPhone 15 Ultra to flagowiec Apple, który ma zastąpić w ofercie model Max. Wiemy, że otrzyma nowy procesor A17 Bionic o dużej mocy. Najważniejsza zmiana ma jednak objąć aparat fotograficzny. Kamera otrzyma obiektyw peryskopowy, co znacząco zwiększy możliwości z zakresu zoomu. Konkurencja z Androidem stosuje to już od lat. Poza tym spodziewajmy się 6,7-calowego ekranu z dynamiczną wyspą i innych mocnych podzespołów.

OnePlus 11

OnePlus 11 to kolejny flagowiec, którego premiera jest bardzo blisko. Na dniach zadebiutuje w Chinach. W ujęciu globalnym pojawi się w lutym. Telefon ma 6,7-calowy ekran AMOLED QHD+, procesor Snapdragon 8 Gen 2 oraz potrójny aparat fotograficzny opracowany we współpracy z Hasselblad. Nie zabraknie też baterii o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 100 W.

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Fold 5 to składany smartfon, którego premiera odbędzie się w drugiej połowie 2023 r. Telefon ma wnieść liczne usprawnienia w serii, która ciągle jest rozwijana. Nowością ma być m.in. slot na piórko S Pen, które do tej pory trzeba przechowywać w etui. Poza tym spodziewajmy się mocnych podzespołów, udoskonalonego aparatu fotograficznego czy jeszcze lepszych wyświetlaczy.

źródło: opracowanie własne