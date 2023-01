Xiaomi 13 Ultra ma zaoferować najlepszy zoom na rynku

Xiaomi 13 Ultra to flagowiec, którego premiera ma odbyć się w 2023 r. Wiemy, że smartfon otrzyma konkretny aparat fotograficzny. Teraz dowiadujemy się, że kamera ma zaoferować najlepszy zoom na rynku. Ma to być możliwe dzięki nowemu obiektywowi peryskopowemu z Xiaomi 13 Ultra, który ma zaskakiwać możliwościami.

Xiaomi 13 Ultra to smartfon, którego premiera odbędzie się później w 2023 r. Aparat fotograficzny tego telefonu ma być naprawdę konkretny, co zakładały już wcześniejsze plotki. Nowe informacje na ten temat uzyskał leaker Digital Chat Station. Tym razem obejmują one zoom kamery.

Zoom z aparatu fotograficznego modelu Xiaomi 13 Ultra ma zaoferować najlepsze możliwości na rynku. Będzie to możliwe za sprawą przełomowego obiektywu peryskopowego, który ma dostać ten smartfon. Takie informacje przekazał leaker Digital Chat Station, który w przeszłości serwował nam sprawdzone informacje z obozu chińskiej marki.

Zoom z Xiaomi 13 Ultra bez konkretnych informacji

Niestety szczegóły na ten temat nie zostały jeszcze podane. Detale obejmujące ten obiektyw peryskopowy czy zoom Xiaomi 13 Ultra nie są na razie znane. To informacje, na które przyjdzie nam jeszcze poczekać przez dłuższy czas. Pewnie poznamy je bliżej planowanej premiery, która powinna odbyć się w okolicy połowy 2023 r.

