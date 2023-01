Samsung Galaxy F04 blisko. Jest cena i częściowa specyfikacja

Samsung Galaxy F04 to tani smartfon, którego premiera jest blisko. Do sieci przedostały się rendery i znana jest przy okazji częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Przy okazji dowiadujemy się, jaka ma być przybliżona cena modelu Samsung Galaxy F04. Zobaczmy sobie, co wiadomo o tym smartfonie Koreańczyków.

Samsung Galaxy F04 to smartfon, którego premiera w Indiach ma odbyć się na początku stycznia 2023 r. Do sieci przedostały się rendery, częściowa specyfikacja techniczna i przybliżona cena telefonu. Wiemy, że ma on kosztować nie więcej niż 8 tys. rupii, czyli około 424 zł.

Samsung Galaxy F04 będzie więc niedrogim telefonem. Urządzenie otrzyma 6,5-calowy ekran HD+ ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Następnie spodziewajmy się prostszego procesora, który dzięki funkcji RAM Plus ma zaoferować do 8 GB pamięci. Na dane spodziewajmy się od 32 do 128 GB miejsca.

Poza tym Samsung Galaxy F04 ma też baterię o pojemności 5000 mAh. Aparat fotograficzny jest podwójny i składa się z sensorów 13 oraz 2 MP. Natomiast przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 5 megapikseli. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy F04 – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran o rozdzielczości HD+

8-rdzeniowy procesor

do 8 GB pamięci RAM (z RAM Plus)

32, 64 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 13 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

Android z One UI

