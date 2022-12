Samsung Galaxy A54 5G pozuje na oficjalnych renderach

Samsung Galaxy A54 5G to smartfon, którego premiera odbędzie się w pierwszym kwartale 2023 r. Tymczasem do sieci wyciekły rendery prasowe telefonu. Te potwierdzają nam design, który poznaliśmy już kilka miesięcy temu. Samsung Galaxy A54 5G ma potrójny aparat i ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie.