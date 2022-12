OnePlus 11R blisko. Są zdjęcia prototypu i specyfikacja

OnePlus 11R to smartfon, który zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem do sieci wyciekły zdjęcia, które prezentują prototyp telefonu. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna, która obejmuje ekran AMOLED czy baterię 5000 mAh. Poza tym OnePlus 11 otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 1+ i aparat 50 MP.

OnePlus 11R to smartfon, który w przeciekach pojawia się od tygodni. Jego premiera ma odbyć się w pierwszym kwartale 2023 r. Tymczasem mamy okazję zobaczyć zdjęcia telefonu. Na nich został uchwycony prototyp urządzenia. Poza tym do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna modelu. Rzućmy sobie na to okiem.

Zdjęcia prezentujące prototyp modelu OnePlus 11R ukazują nam ekran AMOLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Wiemy, że wyświetlacz ma rozdzielczość 1,5K. Z tyłu obudowy znajduje się potrójny aparat fotograficzny. Jego główny sensor ma matrycę 50 MP.

Pod obudową modelu OnePlus 11R znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 100 W. Następnie mamy procesor Snapdragon 8 Gen 1+, czyli poprzedni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Więcej szczegółów nie podano. Niekompletna specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

OnePlus 11R – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED 1,5K z odświeżaniem obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1+

do 16 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z nakładką producenta

źródło