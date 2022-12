Nubia Red Magic 8 Pro Plus zaprezentowany. Cena i specyfikacja

Red Magic 8 Pro Plus to nowy smartfon do gier marki Nubia. Telefon jest konkretny i jego specyfikacja techniczna jest

Red Magic 8 Pro Plus to nowy smartfon do gier marki Nubia. Telefon jest konkretny i jego specyfikacja techniczna jest naprawdę mocna. Urządzenie jest pierwszym tego typu z procesorem Snapdragon 8 Gen 2. Zobaczymy sobie, jak prezentuje się cena oraz wyposażenie modelu.

6,8-calowy ekran OLED

Nubia Red Magic 8 Pro Plus ma ekran OLED ze zmiennym odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Natomiast próbkowanie dotyku odbywa się w zakresie do 960 Hz. Wyświetlacz ma rozdzielczość Full HD+ i oferuje jasność maksymalną na poziomie 1300 nitów. Warto też wspomnieć o 100 proc. pokryciu kolorów z paletą DCI-P3.

Mocny Snapdragon 8 Gen 2

Nubia Red Magic 8 Pro Plus to pierwszy smartfon do gier, który ma najnowszy SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Jest to oczywiście bardzo wydajny Snapdragon 8 Gen 2 wykonany w 4-nm litografii. Chip w tym telefonie wspomagany jest przez maksymalnie 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane przeznaczono do 1 TB miejsca i są to szybkie kości UFS 4.0.

Cena Nubia Red Magic 8 Pro Plus bez tajemnic

Cena modelu Nubia Red Magic 8 Pro Plus jest już znana. W podstawowej konfiguracji sprzętowej nowy smartfon do gier został wyceniony na 5199 juanów, czyli około 3,3 tys. zł. W najdroższej opcji jest to 6999 juanów, czyli około 4,4 tys. zł. W Europie, o ile ten telefon się pojawi, zapłacimy więcej.

Potrójny aparat fotograficzny 50 MP

Nubia Red Magic 8 Pro Plus ma potrójny aparat fotograficzny. Główny sensor to Samsung GN5 z matrycą 50 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z czujnikiem 8 MP. Całość uzupełnia kamerka do zdjęć makro z sensorem 2 MP. Natomiast przedni aparat pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli.

Bateria z ładowaniem 165 W

Pod obudową modelu Nubia Red Magic 8 Pro Plus znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh. Wspiera ona bardzo szybkie ładowanie. Producent zaimplementował tu technologię o mocy aż 165 W. Pełne jej naładowanie trwa zaledwie kilkanaście minut. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Nubia Red Magic 8 Pro Plus – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran OLED 165 Hz o rozdzielczości 2480 x 1116 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

8, 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

128, 256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z nakładką producenta

źródło