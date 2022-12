Samsung Galaxy S24 Ultra to smartfon, którego premiera odbędzie się dopiero w 2024 r. Tymczasem w sieci pojawiły się plotki obejmujące aparat fotograficzny telefonu. Ma pojawić się inny teleobiektyw, który otrzyma nowy sensor. Samsung Galaxy S24 Ultra skrywa przed nami jeszcze bardzo wiele tajemnic.

Samsung Galaxy S24 Ultra to smartfon, którego premiera odbędzie się dopiero za kilkanaście miesięcy. Spodziewajmy się jej dopiero w okolicy lutego 2024 r. Tymczasem pewne informacje związane z planami Koreańczyków uzyskał sprawdzony w przeszłości leaker Ice Universe. Czego się dowiadujemy?

Źródło informacji twierdzi, że Samsung Galaxy S24 Ultra otrzyma nowy teleobiektyw. Zostanie on połączony z nowym sensorem o większej rozdzielczości. Jakiej? Tego już nie ujawniono, ale powinno to przełożyć się na większe możliwości z zakresu zoomu. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się dopiero z czasem.

Samsung Galaxy S24 Ultra z tajemnicami

Oczywiście jest zbyt wcześnie, aby mówić o modelu Samsung Galaxy S24 Ultra w szczegółach. Smartfon znajduje się obecnie na wczesnym etapie planowania. Stąd też jego specyfikacja techniczna pozostaje na razie owiana tajemnicą. Więcej informacji poznamy w przyszłym roku, kiedy to będzie bliżej premiery. Na razie nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w nieco cierpliwości.

