POCO X5 Pro 5G to Redmi Note 12 Pro Speed Edition

POCO X5 Pro 5G to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Telefon ma być przebrandowanym modelem Redmi Note 12 Pro Speed Edition. Urządzenie ostatnio debiutowało w Chinach. Wkrótce trafi także na globalne rynki, ale już pod nazwą kodową POCO X5 Pro 5G. Debiutu spodziewamy się w przyszłym kwartale.

POCO X5 Pro 5G to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Jego debiutu spodziewamy się wraz z modelem F5. Tymczasem dowiadujemy się, że będzie to przebrandowany telefon Redmi Note 12 Pro Speed Edition, który to wcześniej w tym tygodniu został zaprezentowany w Chinach. Przy okazji premiery serii K60.

Jeśli POCO X5 Pro 5G to rzeczywiście Redmi Note 12 Pro Speed Edition, to specyfikacja techniczna telefonu jest już znana. Urządzenie ma 6,67-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+. Sercem telefonu jest procesor Snapdragon 778G. SoC wspomagany jest przez maksymalnie 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca.

POCO X5 Pro 5G otrzyma też baterię o pojemności 5000 mAh. Następnie mamy potrójny aparat z sensorami 108, 8 i 2 MP. Kamerka do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 16 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida z MIUI 14. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

POCO X5 Pro 5G / Redmi Note 12 Pro Speed Edition – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 778G

6, 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR4X

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android z MIUI 14

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło