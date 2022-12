POCO F5 Pro to przebrandowany Redmi K60. Jest specyfikacja

POCO F5 Pro to smartfon, którego premiera powinna odbyć się w pierwszym kwartale 2023 r. Dowiadujemy się, że będzie to tak naprawdę przebrandowany model Redmi K60. Jeśli tak, to specyfikacja techniczna telefonu nie skrywa przed nami już w zasadzie żadnych tajemnic. POCO F5 Pro musi być bardzo blisko.