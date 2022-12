Oppo Reno 10 Pro Plus na schemacie. Taki otrzyma aparat

Oppo Reno 10 Pro Plus to smartfon, który zadebiutuje w 2023 r. Tymczasem do sieci wyciekł schemat, który ukazuje nam zmiany związane z designem. Aparat fotograficzny względem serii 9 zostanie przeprojektowany. Zobaczmy sobie, jak ma wyglądać telefon Oppo Reno 10 Pro Plus i co zmieni się względem poprzednika.

Oppo Reno 10 Pro Plus to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Wiemy, że premiera odbędzie się później w 2023 r. Wszak całkiem niedawno w ofercie marki pojawiła się seria 9. Tymczasem mamy okazję zobaczyć schemat prezentujące zmiany obejmujące m.in. aparat fotograficzny telefonu.

Schemat modelu Oppo Reno 10 Pro Plus ukazuje nam przeprojektowany aparat fotograficzny. Widzimy, że kamera składa się z trzech obiektywów, z których jeden jest peryskopowy. To oznacza, że powinniśmy spodziewać się dużych możliwości z zakresu zoomu. Natomiast z przodu widać płaski ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry.

Specyfikacja techniczna Oppo Reno 10 Pro Plus nieznana

Na razie do sieci nie przedostała się specyfikacja techniczna modelu Oppo Reno 10 Pro Plus i jest ona owiana tajemnicą. Spodziewajmy się jednak, że będzie to flagowiec z konkretnym wyposażeniem. Więcej informacji poznamy dopiero bliżej planowanej premiery, która to jest jeszcze odległa. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło